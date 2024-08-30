味全龍啦啦隊「小龍女」前隊長琪琪（劉怡琪）擁有亮麗外型及火辣身材，深受廣大粉絲喜愛，除了在球場上應援外，她也開始從事啦啦隊幕後的工作，先前更透露將有可能在今年引退。然而，琪琪今（30）日竟突然在社群大解放，曬出超兇的泳裝美照，讓許多網友看了鼻血直流。

琪琪30日在社群曬出2張照片，只見她身穿紅色泳裝，坐在躺椅上擺出性感姿勢，泳裝大開深V到肚臍以上的位置，讓她半邊渾圓球體及深長事業線一覽無遺，同時也展現她無瑕疵的白皙好身材，畫面相當惹火。

另一張照片則可清楚看到她綁著馬尾，將左腳抬至右腳上，大方秀出修長的美腿，透過後方窗戶反射，推測當時面對著大片無敵海景，而她也透露這是之前度假時拍的照片，並藉此寫下：「夏日，沒有時間去海邊，但有時間來球場一起海灘主題日吧，歡迎大家週五-週日一起來球場玩！」

泳裝辣照曝光，立刻吸引大批網友熱烈回應，「哇太太太辣了吧！我們血流滿面了，巨辣的琪琪女神，太美太甜我們太幸福了吧」、「那要穿這樣應援嗎（被揍飛」、「完全扛不住，我要是現場看到大概直接失血過多暈倒」、「差點以為琪姐明後天會穿這套應援」、「一早就被琪琪提神了」、「這不來太過分了」、「還以為夏天還沒走」、「這個太犯規了吧，嗶嗶嗶」。

35歲的琪琪自2014年就加入啦啦隊，先前曾在受訪時透露，當初加入啦啦隊是為了腦麻的弟弟，想要表演給弟弟看，同時也對棒球充滿熱愛，但她現在的人生規劃已改變，希望能交棒給年輕的啦啦隊員並退居幕後，未來想專心成為啦啦隊的負責人，將啦啦隊行銷出去。