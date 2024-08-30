曾麗芳／彰化報導

台灣自行車大廠美利達（9914）集團，今（30）日再度捐贈市價超過400萬元的頂級救護車給彰化縣消防局！為了回饋社會，美利達集團董事長曾崧柱再度捐贈頂級救護車「鼎惟號」給彰化縣消防局，這也是美利達集團近年來捐贈的第五部高級救護車，累計捐助金額已超過1400萬元，展現愛心企業的風範。

美利達集團是國內外知名的高級自行車產銷大廠，除了持續捐贈救護車之外，每當國內外發生重大災難，也經常大筆金額捐款救災，善盡企業的社會責任。如今年403花蓮大地震，還有幾年前傷亡慘重的高雄氣爆、莫拉克風災，甚至當年的日本福島核災，以及2008年的大陸四川大地震等等。

美利達總經理曾上原表示，美利達將持續性的投入社會愛心公益活動，企業利益本取之於社會、當饋之於社會，因此希望透過再一次的高級救護車捐贈，為縣民強化急難救護能力盡一份棉薄之力。