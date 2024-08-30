立委鍾佳濱步出法院。（圖賴佩璇攝）

立法院會今年5月17日處理報告事項，朝野立委發生推擠，民進黨立委鍾佳濱一度衝上主席台，撲倒國民黨立委陳菁徽。陳菁徽5月20日赴北院提起自訴，控告鍾佳濱涉傷害、性騷擾。台北地院今（30）下午首度開庭，採不公開審理。據悉，雙方無法和解，法官改定11月11日下午兩點半續行審理。

立法院會今年5月17日處理藍白黨團提出的國會職權修正相關法案，藍綠立委爆發肢體衝突，鍾佳濱跳上主席台時，衝向陳菁徽，兩人摔倒在地，鍾佳濱事後數度道歉。

陳菁徽5月20日在國民黨立委林倩綺、許宇甄、李彥秀、張嘉郡、王鴻薇，及台北市、新北市女性議員陪同下到台北地方法院提起刑事自訴，控告鍾佳濱涉嫌傷害罪及違反性騷擾防治法。

法院原定7月26日開庭，但因凱米颱風災情，鍾佳濱請假勘災獲准。今開庭歷時3小時，鍾佳濱離去時面帶微笑，但面對媒體提問：「今天開庭還順利嗎？」、「準備資料很多，有信心嗎？」、「有談到和解的部分嗎？」、「開庭有發生爭執嗎？」鍾佳濱僅回應兩次：「自訴人沒有來。」隨即上車離去。

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