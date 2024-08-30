農業部防檢署昨接獲通報，金門縣1肉牛場內飼養約180頭牛隻，有7頭牛隻皮膚發現異常結節，懷疑為牛結節疹。農業部30日表示，經現場檢查、採樣，檢出牛結節疹病毒核酸，不屬於人畜共通傳統病，沒有在案例場周邊發現可疑案例，研判目前疫情沒有擴散，但現已公告暫停金門縣牛隻及其生鮮、冷凍、冷藏牛肉輸往台灣及其他離島。

農業部表示，昨接獲金門縣動植物防疫所通報，金門縣轄內金沙鎮1肉牛場內飼養約180頭牛隻，其中7頭牛隻皮膚發現異常結節，懷疑為牛結節疹，農業部獸醫研究所檢出牛結節疹病毒核酸，金門防疫所隨即完成撲殺、銷毀7頭發病牛，其餘牛隻也執行疫苗補強注射。

農業部指出，臨床檢查案例場周邊半徑3公里內共31場養牛場，未發現可疑案例，經專家會議討論，現階段疫情尚無擴散跡象。

農業部補充，金門縣已4年未有案例發生，也持續針對新出生滿6月齡小牛注射疫苗，金門縣動植物防疫所調查，案例場因放牧飼養，畜主不排除部分牛隻未注射到疫苗，導致抗體不足。另外，牛結節疹主要靠蚊、蠅、壁蝨傳播，且金門縣距中國大陸僅5公里，不排除牛結節疹藉風力將病媒傳送至金門，導致案例發生。

農業部指出，為確保整體產業安全，已公告暫停金門縣牛隻及其生鮮、冷凍、冷藏牛肉輸往台灣及其他離島，並依程序向世界動物衛生組織（WOAH）通報。

農業部表示，也已並召開專家會議，採取數項防疫措施，包含協助案例場周邊半徑3公里內牛場及可能高風險牛場補強注射疫苗、調用3000劑LSD疫苗至金門、提供黏蠅板1000份供金門縣牛場執行病媒防治、委請農科院及中興大學蟲媒專家協助案例場疫調及蟲媒調查、全縣牛場疫情調查、啟動全國牛隻屠宰場加強運輸車輛消毒及牛隻屠宰衛生檢查。

農業部強調，牛結節疹是WOAH表列疾病，也是我國法定甲類動物傳染病，但不是人畜共通傳染病，請民眾不用恐慌，將持續透過牧場訪視、屠宰場屠前屠後檢查等層層機制，為民眾食用肉品安全做好把關。