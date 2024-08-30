民進黨新北市板橋區議員黃俊哲其父黃忠信與其服務處主任唐龍輝涉購買砂鍋魚頭禮盒替黃俊哲行賄，台灣高等法院認定黃父等人幫黃俊哲賄選，判決黃俊哲當選無效確定，席次預料將由2022年新北市第五選舉區議員候選人石一佑遞補。

石一佑今（30）日對可望遞補市議員表示，目前她不便做任何評論，但她本就一直持續在地方服務，如果能夠有機會擴大服務更多民眾，她樂觀其成，也會秉持初心盡力為板橋鄉親服務。

石一佑曾任板橋市民代表、張宏陸議員時期服務處主任，2018年投入議員選舉，雖然落選，但她持續蹲點，擔任社政顧問深耕板橋，累積實力；2022年石一佑再度通過民進黨提名，參選板橋區市議員，最終以得票1萬3514票成為落選頭。

石一佑今受訪時不忘社會公益，反覆請託媒體多幫她宣傳，明天上午她在新埔捷運站4號出口舉辦捐血活動，希望大家能共襄盛舉，踴躍來捐血。

至於黃俊哲及其服務處人員經記者致電，均未獲回應。