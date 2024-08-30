SUBARU台灣總代理台灣意美汽車甫於7月1日宣布總經理人事異動，原任總經理方淑霞（Yvonne Fang）退休後，由營業部副總經理李建偉接任總座，不過，時隔僅兩個月，台灣意美30日宣布，方淑霞將於9月1日起再次重掌台灣意美董事總經理。

台灣意美表示，近幾年台灣汽車市場競爭更趨激烈，隨著2025年全新車款的引進計劃，SUBARU在台灣即將進入品牌轉型關鍵期，在內外情勢快速變化等嚴峻挑戰下，新加坡意美汽車集團因此再次禮聘已退休的方淑霞女士重磅回歸，接掌董事總經理職務。

台灣意美指出，希冀借重其過往成功的操作經驗與經營智慧，肩負起帶領台灣意美汽車大步向前邁進的重責大任，並與SUBARU團隊共同打拼，再創SUBARU品牌成長新高峰。

台灣意美表示，方淑霞自2009年加入SUBARU台灣意美汽車以來，歷經南區業務經理、全區業務經理、營業部協理、2014年升任副總經理等重要職務，並於2015年7月接掌總經理一職，憑藉著豐富而完整的資歷，其任內帶領SUBARU在台灣市場屢創銷售佳績。