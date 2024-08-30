吉安鄉長游淑貞（左）陪同客家委員會主委古秀妃視察吉安海唇情深客庄二期工程建設。（吉安鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

客家委員會主委古秀妃今天會勘花蓮鄉鎮市各客庄據點，其中花蓮市主農公園及主農、主安里社區一帶舊稱有明庄，是花蓮市客家人居住密度最高的區域，公所正爭取補助打造客庄據點，重塑有明庄扛屋搬家歷史記憶，並作為親子老幼同樂的交流中心，客委會表示支持。

市長魏嘉彥說，主農公園在日前受到凱米颱風影響，園內榕樹遭連根拔起，也有多處損壞待修復，而活動中心雖有市立圖書館樂齡館，也即將完成耐震補強，但由於各層樓動線與規劃，未能充分發揮空間效益。花蓮市客家人口將近有35000餘人，市公所提出「有明客庄生活交流中心計畫」，期待串聯戶外與室內空間，打造全齡共融的文化傳承重要基地。

古秀妃偕團隊抵達主農公園勘察，並允諾將全力支持，盼透過提升空間機能，讓人群走進來，也連結樂齡圖書館、社區福氣站、伯公照護站、兒童遊戲場及其他文化場域，讓花蓮市有明庄成為全國70個客家重點文化區的示範案例。

另外，吉安鄉約有33000位客家鄉親，主委古秀妃也訪查吉安鄉公所執行的南埔客家溯源計畫「海唇情深－客庄二期」工程，由鄉長游淑貞爭取客委會補助和縣府自籌款建置，現已完工，包括濱海客家廊道串連、仁安伯公廟週邊生活圈環境改善，以及洄瀾灣濱海空地綠美化等休閒設施鋪陳，成為鄉親與遊客運動休憩最佳路段，也從中體現出客家二次移民歷史文化特色。

古秀妃並訪視花蓮客庄創生環境營造補助計畫，客家鄉鎮鳳林鎮的「長橋褒忠義民亭」，進行一整天花蓮緊湊會勘行程。