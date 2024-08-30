今天小學開學日，彰化縣國小一年級新生人數再探底，全縣小一新生總數僅8875人，創下新低，首次跌破9千人大關，其中新生人數最少的竹塘鄉民靖國小新生僅3人，與新生數最多的彰化市南郭國小373人相比，相差近124倍。少子化浪潮下，城鄉人口差距也跟著拉大。

彰化縣政府教育處指出，少子化浪潮席捲各地，人口結構已呈現「生不如死」的趨勢，少子化是全國不爭的事實，很多縣市都面臨同樣的難題，為因應這樣的困境，該處配合教育部推動教育優先區計畫、補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費，鼓勵學校發展教育特色。

該處今年在彰化縣地理位置北部的芬園鄉同安國小、中部的永靖鄉永興國小，以及南部大城鄉的大城國小，分別設立偏鄉教育資源中心，提供跨校諮詢、共備、增能等多樣性服務，規畫具彰化縣永續教育發展特色的課程等，也讓當地偏鄉學校經由資源共享，縮短城鄉教育資源。

彰化縣面臨的少子化問題有多嚴重？前年全縣小一新生人數為1萬281人，去年首度跌破萬人大關，只有9617人，今年新生人數持續下探，已跌破9000人大關，僅8875人。

今天開學首日，彰化縣8個分局啟動護童專案，彰化縣長王惠美、彰化縣警察局陳明君前往彰化市國聖國小歡迎新生入學，王惠美巡視校園時，特別關心視力保健相關作為，並向學童宣導視力保健重要性。

王惠美指出，統計發現，在國小，每4個孩子有2個近視，在國中每4個孩子有3個近視，對於學童護眼的部分，縣府這兩年來花費在議會支持下以2500萬經費，改善140多所學校的2千多間的教室照明設備，盼讓孩子們的視線更好，希望透過與孩子們的約束、環境的調整，讓孩子們的視力能夠更好。