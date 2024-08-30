有些男人喜歡上酒店尋找刺激、新鮮感，而現今主要服務女性客人的男模店市場興起，男公關各個帥氣挺拔，除了喝酒、唱歌、跳舞帶動包廂氣氛外，他們得十八般武藝極力討好女客人。一名現年26歲、入行2年男模店公關鳳眼接受《新聞歸剛欸》訪問分享工作日常、擄獲女客大絕招曝光。

【新聞歸剛欸】男模包廂脫光光「女客狂摸肌」！26歲帥男公關狂開大絕招

退伍後，男公關鳳眼因緣際會下到男模店「試做」，首周工作讓他嚐到甜頭，決定展開公關人生，「我們算是服務業，提供客人相對應的需求，我主要負責喝酒和氣氛組，不少人專程來看男模舞蹈，必須學習抖音平台熱門舞蹈」。

26歲男公關鳳眼曝屢獲女客大絕招。(記者游定剛拍攝)

男公關具備條件，公司會篩選顏質外，身高必須有175公分以上，若不足可墊鞋墊，或長得很帥也會錄取。

鳳眼當男模店公關2年，坦言競爭相當激烈。(記者游定剛拍攝)

一間男模店在職超過300位公關、每天上班破百人。而鳳眼說，「客人不一定每天都很多，必須多方充實自己，從眾人中脫穎而出，不然光靠顏質，不具備客人想要的條件，很有可能無法上檯賺錢」。

男模店一字排開、女客點檯。(資料照)

包廂裡男公關一字排開，鳳眼透露自己大絕招，「女生很奇怪，看檯很多男生時，她們會很害怕，出門前，我會回頭再多看她一眼、微笑一下，讓對方有記憶點，人家就會說『那個人回來』，成功率達8成」。

另外，鳳眼談到印象深刻，「有次包廂裡3、4位女客，好幾位男公關全剩下一條內褲，因為她們想看男生身材，只要脫衣服就給小費，畫面真的很好看」。

至於入行後最大體悟？鳳眼則說，「不要輕易相信人，因很多人都會畫大餅騙人，表示會給你什麼最後都沒有，或是表面上跟你很好，私底下卻偷捅一刀，人心險惡要看清一個人」。