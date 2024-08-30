台南市自2012年「幼托整合」後所訂定公立幼兒園午餐費及點心費收費基準，12年未作更動，台南市長黃偉哲今天宣布，將調增公幼午餐及點心費基準，113學年度起，南市公幼午餐費由現行每月795元調至990元、點心費由每月800元調高為990元，調幅達25％，為減輕家長負擔，調增費用約4864萬餘元由政府埋單。

今天是開學日，這也無疑是送給幼兒最好的禮物，教育局統計，受惠幼兒達1萬312名。黃偉哲表示，近年物價上漲，幼兒餐點費確有調整必要，經向中央反映，教育部同意於113學年度調整公立幼兒園午餐費及點心費最高上限，調增後的差額將由市府和教育部一起分攤，讓幼兒吃得更好更健康、家長免負擔。

教育局長鄭新輝表示，113學年起公幼午餐費將從每人每日36元調增至45元、點心費由每人每日36元調增至45元，等於每人每日餐點費達90元，將比現有基準調高18元，讓各園有更充足餐費，為幼生提供更好的餐點品質及營養來源。

鄭新輝表示，鑑於幼兒是良好飲食習慣培養的重要時期，教育局將自本學年度起，全面推動幼兒飲食營養教育，已規畫完成「幼兒飲食營養教育大補帖」方案，以「我的餐盤」6個口訣設計教案活動，讓幼兒從小養成喜歡吃原型食物及養成均衡飲食習慣，後續還會擴充相關幼兒健康飲食教育方案。