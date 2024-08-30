中裕表示，TMB-365／380 是一種新穎的長效型單株抗體組合，現正研發成為一套完整的愛滋病前線用藥維持療法。這種新療法目標係佔據價值年營收100億美金第一線維持療法市場中的一大部分。

該臨床試驗目的，是以長效性TMB-380／TMB-365組合作為維持療法，規劃受試者人數為20人，採用每8周一次的給藥方案，以獲取雙抗組合有效性、安全性以及其他藥物動力學等資訊，作為評估及設計未來臨床試驗的參考。

研究的目標患者對象為已通過一線或二線治療，病毒量受到抑制的愛滋病患者。患者對象在此實驗中轉換至長效型TMB-365／380組合用藥並停止使用其他抗病毒藥物。

中裕表示，此臨床2a期試驗設計，每一受試者需間隔每八週接受一次藥物施打治療，八週後抽血檢測相關病毒量及藥物動力的資訊，共計接受三次治療。試驗結束後恢復使用抗病毒藥物尚需進行後續四週追蹤及檢測，並進行整體臨床試驗數據分析及統計等相關作業。

TMB-365 是第二代 Trogarzo，是一種附著後進入抑製劑，具有更強的效力、病毒覆蓋率和半衰期，亦即相對的藥量減少、抗藥性降低，以及更長效。TMB-380 是新一代的廣效型中和單株抗體，提供增強的病毒覆蓋率和半衰期。

TMB-365 和TMB-380的組合被設計成為一種安全有效的非口服長效維持療法，適用於病毒已抑制的愛滋病患者。根據現有數據分析，TMB-365 和TMB-380均可有效降低患者的病毒載量，並顯示出優異的抗病毒活性。它們的藥物動力學表現都顯示出每兩個月或每三個月給藥一次的可能性。