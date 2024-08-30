針對京華城案，檢廉偵辦柯文哲台北市長任內的京華城容積率案涉嫌圖利，今（30）日早兵分多路，前往柯文哲住處、辦公室等地搜索；時任台北市都市計畫委員王价巨表示，京華城案當時已適法性不足，且當時北市府明明行政官司勝訴，卻還是以敗訴的立場要做補救，「很奇怪」。

王价巨為銘傳大學建築系教授，2019年03月至2021月2月擔任台北市都市計畫委員會委員，過去曾參與審議京華城案；他表示，在爭取獎勵容積的過程中，都會要求一定要適法性，看是要用甚麼原因爭取、適不適用法規，「京華城從興建至拆除根本不滿30年」，所以也不符合都更的規範。

他也點出，北市府當時與威京集團針對京華城案「允建樓地板面積保障」打行政訴訟，雖然最後市府勝訴，最後卻是以「敗訴」的立場做補救；王价巨說，市府站在勝訴的角色，應該要在行政程序上重新去調整做法，怎麼會變成像是敗訴來做補救，這點非常奇怪。

王价巨也提到，台北市都市計畫委員會的委員，基本上都是在幫民眾把關公共利益，所以必須回到「公共利益」來看待這件事的公益性，而都市計畫委員1屆2任，雖然通常理論上可以連任為2屆4年，但後來蠻多反對派、要求嚴審的委員都沒有續聘，「要不要續聘是市政府的權力，不續聘我們也是就接受」。