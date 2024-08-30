最近在黑龍江省哈爾濱市舉辦的馬拉松賽事中，補給站端出五花八門的豐富菜色引爆熱議。許多跑友手捧著多個裝有各類美食的小紙杯，裡面有水餃、紅腸、烤肉、豆干，甚至還有冰棒等，讓人大開眼界，網友直呼「補給站爆改美食街」、「太爽了」。不過專家提醒，長距離劇烈運動運動需要補充能量，應該以流質為主，不適合吃太多固態食物。

據《紅星新聞》報導，近日哈爾濱馬拉松賽事上的補給站端出各種地方美食引起熱議，主辦單位提供給選手補充能量的食品不僅有哈爾濱紅腸、馬迭爾冰棒，還有現做的鍋包肉、水餃，帶著煙火氣的烤肉、殺豬菜等東北特色菜肴。

此外，還有香蕉、西瓜、小番茄、黃瓜、香瓜、哈密瓜等水果，蛋糕、小麵包、泡面、西式甜點、月餅、巧克力、曲奇餅乾、素肉豆干等各類食品。

中國大陸各地馬拉松賽事端出美食補給成為新聞話題，各場賽事也拿美食相互攀比蔚然成風。（圖／網易）

報導說，事實上，這種馬拉松補給盛宴早在2023年的哈爾濱馬拉松就出了名，有網友用鏡頭拍下了所見所聞：才剛跑了7公里，補給站就開始「上菜」了。

更令人訝異的是，與美食一起被熱烈討論的，還有賽後的玫瑰花瓣冰水泡腳。一名哈爾濱馬拉松賽後恢復區防護師表示，在水裡投放冰塊，對選手腳部進行冰敷，可以收縮毛細血管、抑制炎症反應、有效減緩疼痛。

馬拉松補給站爆改美食盛宴不只哈爾濱，近些年其他地方舉辦的馬拉松補給站美食也愈來愈豐富，不僅提供補充體能的傳統基本食物，還有各式當地特色美食，甚至還有餐後甜點。

馬拉松賽事邊跑還邊端著紙碗手拿筷子享用美食的畫面很有趣。（圖／網易）

例如：2017年武漢國際馬拉松比賽中，當地組委會增設了4個能量補給站，鴨脖子、熱乾麵、豆皮等武漢當地特色美食出現在補給食品中。

2019年山東蓬萊馬拉松全程提供葡萄酒補給，還可以吃海鮮；同年哈爾濱馬拉松曾在補給站裡擺了8口大鍋，每鍋能煮500個餃子，共計20個攤檔開放，基本達到流水線供應速度；廣東汕頭馬拉松，選手們可以吃到牛肉丸粿條、粽子、鵝肉、蠔烙……

對這種馬拉松補給站提供大量美食的現象，不少網友調侃：「馬拉松爆改美食街」，也有網友擔心：「參加這種遠距離的跑步比賽，邊吃邊跑真的好嗎？」

運動醫學專家林盛表示，馬拉松屬於長距離運動，運動期間人體的血液主要供應心肺系統和四肢肌肉，會自動減少對消化系統的供應；同時，消化系統是副交感神經控制，運動時交感神經興奮，會抑制副交感神經功能，這時候吃東西會消化不良。所以，即便需要補充能量，也應該以液態、流質為主，不適合吃固態食物。