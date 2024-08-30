美國哈佛大學、加州大學聖塔芭芭拉分校與全球促進營養聯盟（GAIN）合作進行的一項全球大型研究成果顯示，世界逾半數人口對於15種關鍵「微量營養素」攝取不足，其中4種攝取不足的人口比例65%起跳。這是全世界最常見的營養不足類型，損害全人類健康，後果從疲勞、掉髮、骨骼痠痛、身體虛弱、懷孕發生問題、失明、易罹患傳染病等。這個問題不分年齡、性別、貧富、地域，比例超乎科學家預期。

綜合美國醫學保健新聞網站Medical Xpress、《紐約郵報》報導，這項由哈佛大學陳曾熙公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）、加州大學聖塔芭芭拉分校（UC Santa Barbara，UCSB）全球促進營養聯盟（Global Alliance for Improved Nutrition）攜手進行。這是首度針對全球人口攝取15種重要微量營養素不足問題進行全球估算的研究。

這15種對於人類健康至關緊要的微量營養素（micronutrient）包括：鈣、碘、鐵、鋅、鎂、硒、硫胺素（維生素B1）、核黃素（維生素B2）、菸鹼酸（維生素B3）、葉酸（維生素B9）、維生素B6、維生素B12、維生素A、維生素C、維生素E。

日常膳食均衡攝取各種必需營養素與15種關鍵微量營養素，對於健康至關重要。（示意圖：shutterstock／達志）

研究團隊利用全球膳食資料庫、世界銀行、31國的膳食調查數據，全面比較185國人口營養需求與攝取量。人群分為男女兩性，年齡從0歲至80歲以5年一個跨度，加上超過80歲者，總計34組，幾乎所有組別都出現上述15種微量營養素攝取嚴重不足問題。

存在於海鮮、雞蛋和牛奶且是人體製造甲狀腺素所需的碘，全球人口攝取不足比例居冠，高達68%，維生素E（67%）、鈣（66%）、鐵（65%）緊追在後，問題最為普遍。核黃素、葉酸、維生素C、維生素B6攝取不足的比例都超過50%。問題相對輕微的是菸鹼酸（22%）、硫胺素（30%）、硒（37%）。

碘是人體製造甲狀腺素所需的營養素，存在於海鮮、雞蛋和牛奶之中。（示意圖：shutterstock／達志）

若以單一國家各年齡組而言，女性的碘、維生素B12、鐵、硒攝取量不足比男性嚴重，男性則是鈣、菸鹼酸、硫胺素、鋅、鎂、維生素A、維生素C、維生素B6攝取不足較嚴重。10歲到30歲的男女兩性鈣攝取不足比例最高，尤其南亞、東亞、非洲撒哈拉以南地區，北美、歐洲、中亞也有同樣問題。

研究人員指出，這項研究結果對於全球公共衛生形成巨大挑戰，政策制定、政策執行有機會雙管齊下，針對目標對象制定最有效的飲食干預措施。研究成果已於周四（29日）發表於期刊《刺胳針全球衛生》（The Lancet Global Health）。