京華城案延燒，檢調今天（30日）清晨前往民眾黨主席柯文哲家中及台玻大樓柯文哲辦公室搜索，而後柯文哲前往廉政署接受偵訊。媒體人黃揚明表示，對柯文哲最不利的就是聲請羈押，這個晚上柯文哲肯定很難睡得好。

黃揚明今(30日)在政論節目《新聞大白話》中表示，柯文哲說要請假3個月，可能要去雲遊四海，到時候恐找不到人，因此，檢調趕快提前動作。關鍵的是，柯文哲在記者會證明他跟沈慶京是有私交的，當檢調看到這個資訊，會認為太好了，他自己證明跟沈慶京有聯絡。

黃揚明更預測幾個狀況，第一個是柯文哲無保請回，是柯文哲最好的一個劇本，柯文哲在京華城案就可以輕鬆一點。但無保請回也不一定一直都OK，像前台北市副市長彭振聲之前無保請回、限制出境出海，但是現在又被搜索了一次。

黃揚明指出，如果是交保、限制出境，像新竹縣長楊文科去年50萬交保，但是今年被圖利罪起訴。關鍵是列什麼案子的被告、是什麼樣的罪嫌。那如果是交保，柯文哲的金額是多少，可以看出他涉案情節的輕重。

黃揚明認為，對柯文哲最不利的，就是進入聲請羈押，因為柯文哲中午才離開住家，下午到廉政署，可能晚上到北檢，若聲請羈押已經是半夜的事情了，這個晚上柯文哲肯定是很難睡得好。

★未經判決確定，應推定為無罪。