台灣科思創總經理溫凱登博士表示，許多人可能會認為聽損生在學習聲音科學方面會有所限制，然而這次實驗影片的設計正是要打破這種觀念。特別感謝科思創科學社團臺北啟聰的授課老師，中華大眾科學推廣協會許兆芳，透過以感官體驗為主的教學方法，通過觸覺、視覺等多元感官的引導，讓聽損生能夠深入感受聲音的震動和變化，進而理解聲音背後的科學原理。我們期待能透過聽損生的實驗影片與材料包的發送，鼓勵全台大小朋友在家中一起在聽損生的引導下，從中領略到聲音科學的奧秘，並在無形中植入多元、公平與包容的價值觀。

臺北市立啟聰學校校長趙麗華表示，特別感謝科思創為全台啟聰學校注入前所未有的科學資源，臺北啟聰的孩子也因此受益良多。啟聰的孩子，有些人完全聽不到，有些人可以聽到聲音，但不能理解你說什麼。這次在科思創科學社團“來玩聲音的科學吧“的課程中，授課老師先用聲控毛根蟲引起孩子們的注意，再請孩子們用觸覺去感受聲音造成的震動，每一位孩子都玩得好開心，甚至能主動發現聲音的大小聲也會帶來震動差異。看到這群聽力受損的孩子也能有機會透過觸摸的方式來感受並學習到聲音的科學，甚至拍攝影片教導一般生來做“看的見的聲音“實驗影片，身為校長的我，真的很感動。

在這部由聽損生示範的影片與提供的材料包中，孩子將可透過各種聲音道具進行體驗，利用音叉了解聲音的成因，並感受所伴隨的震動，了解到聲音的科學並參與探索的過程。台灣科思創共準備了1,000份免費材料包供全台的小學生索取。此材料包亦會提供給成功錄取2024科思創祖孫科學營的祖孫，讓祖孫回家後，還可以一起在聽損生的指導下共融玩科學。

多元、公平與包容是科思創文化中的重要元素，而「科思創魔法材料學校」即從這樣的概念出發，透過多種不同的共融活動設計，讓不同族群的大小朋友都可以在開心玩科學的過程中，無形中學習、認識與尊重彼此的不同，並感受到每個人都擁有無限的可能。