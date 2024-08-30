新纖持股43.63％的新碩先進化工，主要生產半導體濕式化學品－電子級過氧化氫，是晶圓清洗的必用耗材。

據了解，目前國內使用的電子級過氧化氫以進口為主，新碩先進化工是鎖定國內7奈米級以下的半導體先進製程客戶為主。

新碩先進化工生產符合國際市場需求的高品質晶圓清洗劑-Grade 5電子級高純度雙氧水，年產量約3.5萬噸，初期就近服務台灣國際級半導體製造商，未來還會針對濕式製程開發、生產其他不同種類的電子級化工產品。

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