桃園市新屋高中，爭取國教署「非山非市」學生專車補助款，連續2年有經費卻無駕駛，今年爭取到420萬元補助，上網招標仍無果。新屋高中校長陳大魁表示，目前洽談5家不同業者9月幫忙行駛，同步找尋業者，盼10月能開始穩定行駛。桃園市政府教育局說，持續邀請遊覽車公會及桃園客運等業者參與投標，並檢討相關招標內容。

新屋高中去年就已經爭取到國教署「擴大非山非市學生交通補助」，約102萬元，但沒有業者投標，學生專車開不成，新學年度又爭取到420萬元補助，但2次上網招標都沒成功，校內規畫5條學生專車路線，因先前招標不順，目前洽談5家不同業者9月幫忙行駛，並同步找業者盼10月開始能穩定行駛。

陳大魁說，因為客運公司等單位缺司機，導致招標困難，明明申請到經費卻不能使用，學校有從大溪、龜山、龍潭等桃園各地前來就讀的學生，非常需要校車，協助學生上下學，因此校方目前暫時想到的應對方式，僅能找5家不同遊覽車業者幫忙行駛，富岡、中壢火車站、大園、內壢火車站及楊梅的學生專車。

教育局回應，已協調桃園市遊覽車商業公會協助新屋高中學生接送事宜，後續將除持續邀請遊覽車公會及桃園客運等業者參與投標，也會檢討相關招標內容，協助解決學校校車招標問題。