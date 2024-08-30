台新金日前宣布與新光金進行併購，並預計10月9日召開股東臨時會通過此事，但中信金也宣布以溢價30％收購新光金，引發各界關注。繼先前有新光金股東向台北地檢署提告台新金董娘彭雪芬、新光金董事5人特別背信罪後，「新光金小股東自救會」發言人蔡宜蓁律師30日提出「股東行動主義」，強調「新光金決定要嫁給誰，應該交由持股過半的小股東決定吧!難道是持股不到20％的經營階層自己說了算？不用考慮大多數小股東的意願嗎？」

蔡宜蓁在臉書PO文提出這次併購案，特別凸顯了股東行動主義（Shareholder Activism）在台灣金融市場中的重要性。股東行動主義是指股東積極參與公司治理，影響公司決策的行為。在台灣，這種行為近年來日益普遍，反映投資者對公司治理的重視程度不斷提高。

蔡宜蓁認為從新光金的股東結構來看，個人股東佔持股比例之53％，已超過新光金股份之半數，不應該讓這些金融機構的整併成為經營階層把持的手段，因此小股東們組成了「新光金小股東自救會」粉絲團，這就是一個典型的股東行動主義案例。這些小股東通過組織自救會，強調併購決策應該尊重小股東，讓所有股東有機會表達意見，以確保決策過程的透明度和公平性。這種行為不僅是為了保護自身權益，也是對公司治理的一種監督。

蔡宜蓁認為，中信金收購新光金和台新金併購新光金兩案同時提出，代表台灣金融業整併的新階段，也可能首次合意及敵意併購同時進行，新新併以100％換股模式進行合併，換股比例為新光金換0.6022股台新金；中信金公開收購價為一股新光股換中信金0.3132股，加上每股4.09元現金，預計取得新光金10％到51％的股權，以雙方端出的聘金條件看來，中信金出價比台新金提出的併購方案高出約三成。

蔡宜蓁認為金管會有責任確保併購過程的公平性和透明度，避免偏袒中信金或台新金任何一邊，以避免落入圖利各別財團的情形。同時主管機關是否應該考慮制定更完善的機制，以確保小股東的權益可以在大型併購案中得到充分保護。也就是說金管會審核此兩案時，不僅要考慮市場競爭和金融穩定性，更要平衡各方利益，特別是要充分聽取和重視新光金股東的聲音，確保決策過程的公正性和合法性。

蔡宜蓁表示，這次究竟最後哪兩家金控合併不僅是一次商業交易，在全球金融市場日益競爭的環境下，將成為台灣金融業提升國際競爭力的關鍵一步。然而，這個過程中如何平衡各方利益，特別是如何保護小股東權益，將是決定這次併購案成功與否的關鍵因素，也將為台灣金融市場的未來發展樹立重要典範，衷心期盼主管機關能夠聽取小股東之心聲，回應小股東的訴求。