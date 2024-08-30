沒資格養狗也沒資格送餐！日前有騎士於新北市淡水區水源街一段與英專路口，拍到有外送員停在路口，並且有數隻馬爾濟斯犬被裝在外送箱內，其中1隻還跳出來在馬路上亂跑，當時還有另一名騎士幫忙扶著外送箱的蓋子，好讓外送員將跳出來的馬爾濟斯犬抓回放箱內；2人誇張的行徑也被網友罵翻「外送員把自己拉低了」、「怎麼把狗放在，不通風的地方」、「這種天氣，是要讓狗狗中暑嗎？」。

臉書粉絲專頁「翻轉大新北交通違規2.0」日前分享網友投稿影片，拍攝地點位於新北市淡水區水源街一段與英專路口，從影片中可見，當時有外送員將數隻馬爾濟斯犬放入外送保溫箱內，塞放的過程中，還有1隻跳出來於路面上亂跑，而另一名騎士先幫外送員壓住保溫箱的蓋子，讓外送員將掉落的馬爾濟斯犬抓回來並再放入保溫箱中，然而，再外送員將保溫箱拉起時，還看得到馬爾濟斯犬不斷探頭想逃出。

對此，該粉絲團也在貼文寫下「會不會太扯？！在十字路口處停車、把狗放入『美食保溫箱』、完全當其他用路人是塑膠？！馬路你家的？！先送警政署和動保機構涉嫌虐待動物，再向foodpanda檢舉，讓你直接被解除承攬合作，順便昭告天下讓你紅！」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「外送員把自己拉低了」、「狗可以外送？」、「這種人真的有資格養狗嗎？」、「怎麼把狗放在，不通風的地方」、「不會是用那個送食物吧？」、「這種天氣，是要讓狗狗中暑嗎？」、「動保都不管的，狗狗這樣虐待可以？搞啥麼東西啊」、「這人沒資格養狗也沒資格送餐」。

該粉專也PO出分別向警局與foodpanda的檢舉內容，而警方也回應「已調閱車籍並函車主到案說明，事證明確將依法裁處」。