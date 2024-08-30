荷蘭政府當局記錄了數千起藍舌病（Blue Tongue）病例爆發，法國、比利時和德國也出現了類似情況。一名荷蘭畜牧場主表示，去年他因藍舌病損失了數萬歐元，如果這種情況持續下去，他擔心農場將面臨破產。

據《法蘭西24》30日報導，41歲的荷蘭農民范諾雷爾（Erik van Norel）原以為擺脫了藍舌病的影響，但這種病毒再次在他的農場肆虐。藍舌病是一種由昆蟲傳播的非傳染性病毒，主要影響綿羊和奶牛，但不會感染豬或馬。該病毒導致動物出現流口水、嘴唇腫脹等症狀，嚴重時會導致動物死亡，但是對人體無害。

荷蘭當局已發註記6384處有病毒爆發，且疫情正逐步上升。 然而，荷蘭農業和園藝協會（LTO）表示，這個數字可能被嚴重低估了，因為農民不再從所有受感染的動物身上採集血液樣本。 法國、比利時和德國也發現了該病毒。根據週二（27）的數據，近1200個比利時農場受到影響，3週內增加了2倍。

2023年9月，BTV-3病毒株在荷蘭爆發，范諾雷爾不得不將病羊集中到一個區塊，他總共損失了80隻羊，占生病動物的4分之3，其中一部分在12小時內死亡，

雖然疫苗緩解了部分症狀，但范諾雷爾的羊群中仍有約10%因藍舌病死亡，相比去年的75%已有所下降。然而，疫苗和相關治療的成本全部由農民自掏腰包，這對農場經濟造成了沉重打擊。

荷蘭當局記錄了數千起藍舌病爆發案例，而法國、比利時和德國也出現了類似情況。范諾雷爾表示去年他因藍舌病損失了「數萬歐元」，如果這種情況持續下去，他擔心農場將面臨破產。