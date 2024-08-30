匯銀人士分析，美國上修第二季經濟成長率，壓抑市場對於美國大幅降息的預期，美元指數站穩101之上，加上台股30日漲幅收斂，在進口商買匯及投信海外投資款匯出下，儘管月底有出口商拋匯仍無力支撐，新台幣盤中一度回測32元整數，但央行加碼調節，硬是將新台幣收在31.95元下方。

央行在月中似乎有放手跡象，但月底開始加大力量穩匯。匯銀人士指出，央行前幾日盤中靜悄悄，但最後一天進場管制續，主因近期美元跌深反彈，研判央行也不想讓新台幣摸到32元整數，因此在31.8、31.9元左右都很用力阻貶，避免盤勢被美元買盤拉走。

回顧8月新台幣走勢，匯銀人士坦言，「升值速度確實超乎預期」，7月底新台幣貶至32.9元左右，當時原本預期會貶破33元大關，但市場風向瞬息萬變，隨著美元指數走弱，不只有新台幣強漲，整體亞幣如人民幣、日圓單月漲幅都很驚人，新台幣升幅反而是相對落後，且若沒有央行在月底控制，現在匯價可能已經來到31.7元附近。

8月主要亞幣升值動能強勁，以馬來幣狂升6.6％最強勢，其次為印尼盾大漲5.21％、泰銖強彈5.02％、日圓續升4.13％、菲律賓披索揚升3.97％、韓元升3.01％、星幣升2.86％、新台幣升2.81％反而是下對洛後、人民幣升1.95％。

匯銀人士認為，9月匯市先看稍後美國公布的個人消費支出物價指數（PCE），若數據沒有偏離預期，將讓降息路徑更加確立，新台幣應會繼續偏升為主，9月估往31.5元關卡測試。

時間拉長來看，市場關注新台幣年底前是否站回30元價位。匯銀人士認為，新台幣升值方向基本確立，但年底前匯價走勢還說不準，畢竟市場數據變化太快，還是要先看PCE數據表現，以判斷9月聯準會是降息1碼或2碼，只要降息確定後，後續11、12月應會照市場劇本走，後續非美幣別可望再漲一波。