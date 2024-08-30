中信兄弟30日拉上外野手黃鈞麟，另外上半季表現亮眼的投手徐基麟也隨隊來到新莊，對於徐基麟的安排，總教練平野惠一賽前受訪時神秘的要大家「敬請期待」，投手教練王建民則表示，他投球感覺已經回到開季的感覺，有機會下週重回到一軍先發。

徐基麟開季時是兄弟一軍先發輪值重要戰力，開季就拿下3連勝，但在5月10日拿下本季第4勝後卻傳出身體疲勞、投球沒什麼力量而下二軍調整。

徐基麟在8月14日首次在二軍投球，中繼3局共用41球，投出4次三振、沒有任何保送，僅被敲2支安打、無失分。27日再次登板，面對味全龍二軍先發6局用84球，投出4次三振、1次四壞保送，被敲7支安打、失3分承擔敗投。

今天徐基麟收到通知跟著一軍來到新莊，王建民表示，目前收到二軍回報，徐基麟投球已經回到開季時的感覺，目前不需要再去二軍投1場復健賽，下週就有可能回到一軍先發行列。