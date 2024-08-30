電影《角頭—大橋頭》上映14天全台票房破1.6億，30日在西門町舉辦謝票活動，主演群高捷、王識賢、王陽明、懷秋、施名帥出席發送台北大橋頭在地美食筒仔米糕、大腸麵線。王陽明上映前承諾答謝粉絲的價值超過10萬精品手錶早準備好，更透露底下已有近1.8萬名網友留言登記，更放話若達2億願再加碼，「完全不心痛，我們很開心，但現在還沒想到要送什麼，可能要再討論一下。」

施名帥近期升格人夫，與交往7年的演員朱芷瑩宣布結婚，他笑說，其實過程很糗，因為本來是為了要夫妻合併戶口節稅，才想說先去登記，「這件事情發生在去年4月，後來發現還沒結婚1年不行」，怎料今年合併後又變成另外一個級距，反而要繳更多，最後還是分開報，讓他哭笑不得，不過他強調自有有補求婚，「我還是有買戒指和她求婚，本以為是老夫老妻，沒想到2人到最後還是哭了」。

懷秋（左起)、王陽明、高捷、王識賢及施名帥30日發送台北大橋頭在地美食筒仔米糕、大腸麵線給民眾。（曼尼娛樂提供）

王識賢此次回歸《角頭》系列，收穫各個年齡層的粉絲，還被施明帥爆料「識賢哥一走出來，我都一直聽到人家喊老公欸」，讓他害羞說「感恩啦，也許大多數都是同情票」，聽到現場有人說許光漢最近入伍，他也不忘自嘲「因為他去當兵，我才變成國民老公啊」。高捷則是活動前一天剛幫女兒慶祝20歲生日，還大手筆包了6位數紅包，開心說「我們這部電影的發展還不錯，才有辦法給大紅包」。

成功轉型演員的懷秋也坦言，看見自己演出的作品終於票房大賣相當激動，「以前很難去想這是個什麼樣的感受」，更透露首映會當天，「慶功宴結束回到家，突然想起6、7年前，離開大嘴巴後比較低潮的自己，在美國的那段時間真的很黑暗，鼻子一酸就淚流不止。」《角頭—大橋頭》全台熱映中。