臉書粉絲專頁「Lin bay好油」版主林裕紘去年遭網友恐嚇，但卻被檢警查出為國民黨前黨工許哲賓涉嫌協助林自導自演，檢方依《偽造私文書》、《恐嚇危害安全》等罪嫌起訴。林裕紘今（30）日也在臉書上表示，「我犯錯了，我也收到了懲罰。但這些拿著政府支援瞎搞的人，報廢的雞蛋加倉儲浪費了人民快5億的錢」，林裕紘指出，「這些監察院的資料都說得非常的清楚，有多項的缺失、甚至沒有議價的部分，一個高達六七億的採購，竟然可以這樣瞎搞？」引發討論。

臉書粉絲專頁「Lin bay好油」30日PO出一篇文章表示，「我承受不了壓力使用了錯誤的方式退場，浪費了司法資源，而我本人也面對牢獄之災，也辜負了一些支持者的信任，這點我非常的抱歉」，Lin bay好油說，「過去一年以來，有更多的莫名的抹黑，抹在我的身上，甚至可以抹黑我在做青鳥的募款，而農業部對於雞蛋進口的亂象沒有任何的責任，而我這個自導自演愚蠢的小丑，卻要附上最大的責任」。

Lin bay好油質疑，「請問我有辦法控制農業部的任何預算嗎？農業部不議價，要買那麼貴的雞蛋是我控制的嗎？我的身分只是一個買賣水果的商人，我又不是掌控預算執行預算的大官。事實是什麼對這些抹黑我的人而言根本不重要，重要的是可以轉移政府在雞蛋問題瞎搞的焦點」。

Lin bay好油坦言，「我犯錯了，我也收到了懲罰。但這些拿著政府支援瞎搞的人，報廢的雞蛋加倉儲浪費了人民快5億的錢，這些有受到什麼影響嗎？這些監察院的資料都說得非常的清楚，有多項的缺失、甚至沒有議價的部分，一個高達六七億的採購，竟然可以這樣瞎搞？」

Lin bay好油最後也說，「當初農業部信誓旦旦說有進行議價，結果拿出來的報價單，一個是超思，一個是畜產會，這樣可以算是議價嗎？監察院文中日本的吳女士，就是超思負責人秦女士的女兒」。