桃園市迄今已有二件公辦都更完工、二件興建中，另有內壢第三市場案完成招商，除了正光路警察宿舍案為市府自行擔任實施者外，其餘四件合計已吸引民間投資47億元。

桃園因交通便捷、房價親民及多項重大建設推動，人口成長居六都之冠，住宅總量為87.4萬戶，其中屋齡達50年以上的老宅占4.6％亦有4萬戶之多，舊市區面臨屋齡老舊、巷道狹窄及公共安全等問題，需透過都市更新手段處理，不過都更普遍面臨容積偏低、缺乏更新誘因，地主想法不一、信任不足、整合困難，以及公私部門均量能不足等問題。

桃園市住宅處指出，專案辦公室除研擬全市性都市再生構想及推動策略、新修訂更新地區、持續盤點推動公辦都更潛力基地外，更重要的是將協助推動三大專案計畫。其中，防災都更專案計畫8月21日已公告生效，針對危險建築物，可透過都市計畫變更調整容積，專辦將至目前已符合資格的社區進行說明，主動與民眾接觸；也將受理民眾申請公辦都更，由民間整合至一定比例後向市府提出申請，市府擔任實施者進行方案初評、模擬選配、徵求出資者，透過全程陪伴增加民眾信心。

「都更推動師專案計畫」則是透過專業培訓單位，培訓都更推動師，實際進入社區推動都更，盼由上而下，擴大推動量能。