今年上半年，第一銀行淨手收表現強勁、年成長37.8％，達60.83億元，有效彌補淨利息收入及換匯交易（FX SWAP）收益的下滑；此外，由於商用不動產相關的逾放趨緩，信用成本年減14.1％，使銀行2024年上半年稅後淨利達127.99億元，年成長4.4％。

銀行子公司總放款前六月勁揚8.1％，集中於房貸及大企業授信，前者於新青安政策之熱潮下成長13.7％，後者因疫後經濟回溫而年增19.9％，中小企業貸款逐步活絡，外幣放款則仍受制於美元利率過高而需求疲軟，整體而言，銀行資產品質穩定，逾放比維持0.18％，覆蓋率略增至745.24％。

隨著升溫的房市、股市，市場風險意識亦趨謹慎，大環境在台灣央行緊縮信用後，關注焦點轉向美國聯準會9月的降息決策，預估2024年下半年銀行授信在房貸業務趨緩、美元利率仍居高檔的清況下、增長力道恐不若上半年，而風險情緒增溫下的資產重配置需求，預期將支撐財管業務銷售，總體經濟活動及市場動向預料將伴隨中東局勢演變、日圓正常化步調及美國總統候選人的經濟政策等，讓下半年展望充滿變數及不確定性。

關於氣候風險控制，科學基礎減量目標倡議（SBTi）甫於六月驗證認可第一金融集團所設淨零碳排目標，即自基準年2022年起至2035年，範疇1、2之溫室氣體排放量減少63％，範疇3投融資目標亦涵蓋總投資與貸款之17％，集團2023年「氣候相關財務揭露報告書」與「永續報告書」中英文版均已發佈於官網，第一金期許在創造獲利同時，繼續推動淨零永續之目標。