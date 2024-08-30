香港信報報導，人民幣兌美元在岸價30日收報7.0881元，較29日下午4時30分收報7.1102元，升值221個基本點，升幅為0.31％。較晚上11時30分最後成交價7.0980元，升值99個基本點。

人民幣兌美元離岸價（CNH）30日盤中一度逼近7.07大關，高見7.071元，創近15個月的新高。截至下午4時56分，離岸價報7.0816元，在岸價報7.0905元。

人民幣兌美元中間價30日報7.1124元，升值175個基本點，創逾兩個半月高位。上一交易日中間價7.1299元，上一交易日官方收盤價7.1102元，上日夜盤收報7.0980元。

外匯交易員指出，市場結匯意願上升，有助於人民幣匯價反彈，但盤中有大陸國有大型銀行出手，使反彈遇阻。

另有交易員認為，結匯繼續增多，市場供需轉向有利於人民幣的方向，整體市場情緒也較為積極，若此前累積的待結匯需求進一步釋放，短期不排除有擴大升勢的可能性。