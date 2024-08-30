邑鋒科技成立於2000年，深耕北美市場超過24載，產品廣泛應用於服務業、智慧零售、工業控制及智慧辦公室等領域。近年來，邑鋒更成功打入美國龐大的醫療保健市場，為迎接高齡化社會的到來奠定了堅實基礎。此次收購將為沛亨帶來顯著的協同效應，特別是在客戶群、行銷通路、產品線以及研發資源等方面。

此次戰略性收購不僅能夠擴大沛亨在數位廣告領域的影響力，更重要的是為進入彩色電子紙市場敞開大門。這將成為沛亨未來增長的新引擎，同時也響應全球對綠色經濟和永續發展的呼聲。

除了此次收購，沛亨的子公司西伯電子在筆記本電腦聲學元件市場也取得了穩步增長。值得注意的是，西伯電子的智能公車顯示站牌和智慧醫院病床卡等創新產品已成功打入國際市場，未來這些產品將逐步導入彩色電子紙技術，進一步提升其競爭力。

沛亨科技今年上半年合併營收達7.9億新台幣，淨利達1.7億新台幣，毛利率維持在35％以上之高水準，EPS 4.05元；近兩年透過多角化經營，經營數據充分展現戰略成功。

展望未來，在整合集團內部廣告機業務後，搭配振曜集團深耕多年之電子紙領域應用，除共同在歐美日等地布局以擴大市占率外，更加入彩色電子紙應用，再一次引領新的電子紙應用浪潮，共同為未來營運注入另一波成長動能。