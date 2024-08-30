漫改日劇《西園寺小姐不做家事》藉由「奇怪的家庭成員半同居組合」成為本季最吸睛日劇之一，今年剛滿40歲的松本若菜散發出的天真美，更是令網友們無法招架，尤其是官方IG的「每日一西園寺」單元，發出後都會吸引粉絲熱烈留言，身高165公分的她在劇中的各種造型都相當亮眼，大讚「每次都搭配的好時尚」。

2007年與佐藤健合作《假面騎士電王》正式出道的松本若菜，在前年《麻煩一族》裡飾演超狂大嫂，鋒頭絲毫不輸女主角土屋太鳳，這季終於讓她等到黃金檔女主角的位置，在《西園寺小姐不做家事》與松村北斗、倉田瑛茉打造「偽裝家庭」，和熟男聲優津田健次郎的對手戲也讓觀眾看得好心急，都忍不住愛上松本若菜飾演的「西園寺一妃」在工作上的靈活與戀情上的笨拙。

松本若菜在劇中還會小秀歌喉，最新一集先唱了大塚愛〈櫻桃〉，後面又在卡拉OK唱了早安家族之父淳君以前擔任主唱的樂團「射亂Q」經典名曲〈狡猾的女人〉，劇組挑選符合年齡與心情的歌曲也意外讓60、70年代粉絲聽了相當驚喜。《西園寺小姐不做家事》每週三在friDay影音同步跟播中。