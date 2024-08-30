馬來西亞警方經過兩個月的縝密部署，終於成功搗毀一個活躍近八個月的跨國賣淫集團「Pet Gang Bang」，該集團以性愛派對及交換性伴侶（swinger）活動為掩護，暗地經營色情網站，牟取暴利。此次行動共逮捕36名涉案人員，其中包括8名華裔男女，甚至還有公務員和大學生。

據《中國報》報導，馬來西亞武吉阿曼刑事罪案調查局副總監法迪希爾的說法，警方自今年6月起，聯合馬來西亞通訊及多媒體委員會（MCMC）展開情報調查，鎖定了一個名為「Swing That Fun」的網站。該網站專門提供交友、性服務及淫穢內容分享，成為警方關注的目標。據悉，這個集團自今年初開始活躍，頻繁舉辦性愛派對，將非法所得用於網站營運。

經過深入調查，警方與聯邦直轄區宗教局於8月27日晚間8時30分聯手出擊，突襲吉隆坡滿家樂一間公寓，成功逮捕34人。這些落網者年齡介於19至41歲，來自多個國家及種族背景，包括華裔（2男6女）、巫裔（7男7女）、印裔（5男2女）、法國（1人）、中國（1人）、奈及利亞（1人）、捷克共和國（1人）及菲律賓（1人）。警方的這次行動無疑重創了這個不法集團，為社會治安作出重大貢獻。