農曆7月進入倒數階段，9月2日（農曆7月30日）晚上23時將「關鬼門」，名門命理教育協會創會理事長、命理師楊登嵙說，好兄弟要收假返回陰間，一般民眾會準備供品送行，祭拜時間以下午1時到5時之間為宜，儀式進行時忌諱說「留」、「再見」等關鍵字，以免好兄弟留下不走，那可就不妙了。

楊登嵙表示，鬼月收官關上龕（鬼）門，象徵好兄弟結束一個月在外趴趴走的暑假；所謂「關鬼門」又稱「謝燈篙」，是農曆7月最後一天，一般是三十日，若有閏月則是二十九日。除了中元節的普渡之外，一般在鬼門關閉前也會準備一些供品，送「好兄弟」們回陰間，並且以敬畏之心送走好兄弟，好兄弟歷經整個農曆7月，四方遊走，吃飽喝足，必須在晚上23時前結束假期回到冥府。

楊登嵙指出，鬼門關上之後，代表陰陽兩界要各過各的生活了，但如果有逾假未歸或刻意逃跑的好兄弟怎麼辦呢？城隍爺就會派出范謝將軍、陰間使者前去捉拿，各地習俗不同，有些地方是關鬼門前會先遶境，將躲在暗處不想回去的好兄弟抓出來，有些地方則是關鬼門後再遶境。基隆著名的老大公廟關鬼門，是每年鬼月尾聲的重要儀式，同樣得準備豐盛的祭品，當作送好兄弟回家前最後一頓大餐，儀式後，收起關龕門的鑰匙，再寫上關龕門時辰才算圓滿。唯一不同的是，老大公廟對好兄弟有特別優惠，農曆8月1日傍晚才關鬼門，給孤魂野鬼多一點時間彈性，畢竟關上鬼門，就得再一年才能放風。

楊登嵙建議，公司行號或住家門口要祭拜好兄弟，時間最好選在下午1點後5點前，供品儘量以乾料，例如餅乾、泡麵、罐頭之類，也可以準備一些米、油、鹽等，讓好兄弟可以帶回去，象徵好兄弟在未來11個月不愁吃。至於金紙，燒給普渡公的金紙要準備大佰壽金、普渡金、壽金、刈金、福金，燒給好兄弟的則是刈金、銀紙（大、小銀）、經衣、往生錢、金銀財寶等。

楊登嵙提醒 ，關鬼門拜拜時要注意，千萬不能說到「留」、「不要走」、「再見」、「明年我再準備豐盛一點」、「期許明年再拜」等關鍵字，否則好兄弟會誤以為請牠留下來，對你抱有期許和期待，結下不解之緣就不好了。此外，若農曆7月有在家門前掛普渡燈，要記得在鬼門關當天燒化掉，若是不能燒的材質，也要記得收起來。

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