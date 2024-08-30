桃園市政府消防局第三大隊大園分隊結合大園產業園區服務中心辦搶救演練，強化工廠業者針對災害的應變能力，並提升消防分隊對轄內場所的熟悉程度。(消防局提供／廖姮玥桃園傳真）

桃園市政府消防局第三大隊大園分隊結合大園產業園區服務中心辦搶救演練，強化工廠業者針對災害的應變能力，並提升消防分隊對轄內場所的熟悉程度。(消防局提供／廖姮玥桃園傳真）

桃園市政府消防局第三大隊大園分隊結合大園產業園區服務中心辦搶救演練，強化工廠業者針對災害的應變能力，並提升消防分隊對轄內場所的熟悉程度，大園消防分隊30日，聯合大園產業園區服務中心5家紡織相關產業的公司，辦理演練。

大園分隊表示，大園產業園區屬於一址多廠性質，場所歸強盛新股份有限公司所有，並出租新光紡織股份有限公司、黛莉股份有限公司、棉品實業股份有限公司、富順纖維工業股份有限公司等4家公司，各場所建築物鄰近，且內部具大量可燃物，若發生災害時，場所的自主應變及橫向聯繫機制格外重要，因此，本演練特別著重於落實自衛消防編組的聯防應變及通報機制。

另外，由於染整產業常有保險粉(禁水性)，若遇水可能產生劇烈化學反應，反而使災害擴大，因此藉此機會提醒各編組人員，執行初期滅火時，需特別辨識起火物的種類，並選用適當的滅火設備，才不會適得其反。

消防局第三大隊呼籲，消防搶救首重安全，遇化學物品災害，搶救的對比搶救的快更重要，平時灌輸業者正確的防災觀念及提昇自衛編組的應變能力，藉由場所業者、消防局及大園產業園區服務中心間的密切配合，才能使災損程度降到最低，確保市民生命財產安全。