大陸新生代女星趙露思因主演《傳聞中的陳芊芊》爆紅，隨後陸續接演多部夯劇《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》，清新可愛的外型被封為「甜寵專業戶」，人氣不斷攀升。而近日網路上瘋傳一段影片，她趁拍攝休息時間與狗狗玩耍，沒想到差點被狗尿在裙子上，她及時跳開的反射動作立刻掀起熱議。

趙露思日前在拍攝時穿著黑色透紗材質連身裙，裙子上還有許多花紋作點綴，看起來相當有氣質。而她跟著一群工作人員移動時，途中立刻被一隻迎面走來的小狗吸引目光，非常喜歡狗的趙露思，也馬上蹲下身子與小狗玩耍，玩得非常開心。

趙露思件可愛小狗立刻蹲下身玩耍。（圖／微博 檸檬初戀日記）

沒想到，當她站起身緊盯小狗走來身邊時，小狗先是聞了聞她的裙子，下秒小狗竟抬起腳想要尿尿，嚇得趙露思趕緊拉裙襬往後跳開，大動作反應也嚇到小狗立刻跑離現場，所幸裙子沒有遭殃，她離開後還不停往小狗的方向望去，似乎被狗狗的意外之舉感到驚嚇。

趙露思下秒被小狗抬腿尿尿，立刻跳開。（圖／微博 檸檬初戀日記）

影片曝光後，立刻引來不少網友笑翻回應，「這個反應簡直是彈射出去了」、「這時候養狗人的條件反射就體現地淋漓盡致」、「趙露思：你這輩子有沒有為裙子拚過命」、「笑死我了，趙露思因為小狗差點跳一段霹靂舞」、「狗：澆個朋友嗎」、「這對寶的互動也太可愛了吧」。

趙露思非常喜歡小動物，自己也養了2隻狗狗，日前她與愛犬們一同穿著蓬蓬裙拍攝畫報，狗狗不僅乖巧地趴在趙露思身邊，雙眼還不忘盯著鏡頭，畫面真是萌翻天，目前已吸引104萬粉絲按讚。