由監製唐在揚、梁宏志，以及導演洪伯豪聯手打造的《乒乓男孩》，找來素人童星彭裕愷、李星緯飾演從小就對乒乓產生濃厚興趣，目標成為全世界最強的雙打組合，今（30日）曝光正式海報及預告，不僅可以看到2位小選手為了夢想而努力不懈的過程，新生代人氣男團Ozone成員佳辰，更是首次為電影創作並獻聲插曲〈貝貝我不會再耍廢了〉，他充滿張力的嘶吼著「我不會再耍廢了」，就讓人熱血激昂，與片中傳達追逐夢想的精神相互呼應，更不禁想為電影中的小選手集氣加油。

該片故事靈感來自於一位台灣父親的親身經歷，他與國小的孩子們在乒乓訓練的過程中，面臨沒有經費、沒有培訓計畫的挑戰，而必須堅持信念，自足苦撐訓練，最後成功培育4名子女為乒乓國手。導演洪伯豪分享：「台灣運動員的訓練過程中，有很多因素都考驗著選手與家長堅持下去的意志力。我希望《乒乓男孩》這個充滿歡笑和淚水的故事，能帶來積極正面的影響；除了讓大家更貼近運動場上的熱血與美好，有更多人看到選手培訓背後的艱辛，也希望台灣的體育環境可以變得更好。」

施名帥飾演教練，是小選手最強大的後盾。（華納兄弟提供）

《乒乓男孩》正式海報。（華納兄弟提供）

除了2位童星外，還有徐若瑄、鄭人碩飾演小選手背後的家長，教練則由施名帥、江宏傑飾演，無論成功與否，他們都是最強大的後盾，預告中也可以看到鄭人碩、施名帥繼《角頭－大橋頭》後再度同台飆戲，一起作為小選手們榮耀背後的推手。《乒乓男孩》10月25日在台上映。