陳信安(前排右五)擔任緯來VCool總教練。(緯來體育台提供)

「街球霸王」在去年横空出世並在中國大陸掀起熱潮，在職業球賽的休賽季帶給球迷們熱血、激情的籃球盛宴。不同於以往在室內競賽，街球霸王更是將5對5的籃球比賽搬到街頭開打，讓球員、觀眾能更直觀的享受比賽。今年的參賽隊伍數也從原先的8支球隊擴展至14支，並在大陸共計六個城市展開巡迴賽。

除了巡迴賽外，街球霸王也將於8月31日至9月1日在上海新靜安體育館舉辦全明星賽，參賽隊伍除了兩支在地勁旅「街球霸王全明星隊」、「集夢116」外，還有美國知名街球品牌 – Ballislife也將到場參與 ，此外特別邀請緯來體育台組成「緯來VCool」共同參賽。

緯來VCool集結不同世代的球員，在陣中可以看到已退役的岳瀛立及現役職業球員林力仁、林金榜、王柏智等，更邀請曾在國內職籃成為練習生的藝人張庭瑚組成豪華陣容。除了球員外，教練更是一大亮點，飛人陳信安掛帥出擊，團隊全力在上海搶勝。

為了準備這次明星賽，陳信安與林力仁提前到西安站觀摩，除親身體驗街球文化的魅力，也針對各球隊與球員實力做更進一步了解。明星賽的賽制規則與過去正式比賽略有不同，正賽開打前，會先進行兩個單項競賽，分別是1對1單挑賽與團隊的投籃之星挑戰賽。

單項競賽中獲勝的一方將可為球隊獲得分數上的進帳，特別的賽制讓球員能夠先做好準備，再以最佳狀態迎接正式比賽。

「緯來VCool」也在日前進行首次團練，同時與UBA一級強隊台灣藝術大學籃球隊進行友誼賽，以賽代訓、培養隊員間默契並加速團隊磨合。

街球霸王上海全明星賽將於31日熱鬧開打，屆時緯來體育台YouTube也會帶來轉播，喜愛籃球的球迷朋友，想一窺中國街球魅力何在，請準時鎖定緯來體育台YouTube。