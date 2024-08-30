凱基投信旗下同樣於9月除息的另外3檔債券ETF包括：凱基AAA至A公司債（00777B）、凱基金融債20＋（00778B）、凱基美債25＋（00779B）等，配息金額各為0.425元、0.46元、0.283元。

凱基美國非投等債基金經理人鄭翰紘表示，美國聯準會主席出席全球央行年會時，透露政策調整時機已然來到，聯準會也不再尋求勞動市場的進一步降溫。隨著降息預期已成市場共識，美國各天期公債殖利率持續走降，信用利差大致持平，帶動近期各類債券價格全數走揚。

鄭翰紘說，而在近期股票市場持續震盪格局下，也進一步推動資金流向債券市場，整體債券基金淨流入在8月22日當周倍增至151億美元，相較前一周的淨流入64億美元增長了136％；總計8月以來資金淨流入債市累積已達461億美元，反映資金湧入債市力道又重回加速軌道。

鄭翰紘進一步指出，9月美國聯準會FOMC會議即將到來，市場預期有1～2碼的降息空間，不過美國總統大選兩黨候選人勝負還在未定之天，預期大選變數消除前市場仍會持續顛簸，債券的資本利得空間實現之前，可以考慮先把票息收益拿到手。