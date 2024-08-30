墾丁國家公園內被沙灘車業者壓出一條條的「黃土拉鍊」。（墾管處提供／羅琦文屏東傳真）

墾丁國家公園內被沙灘車業者壓出一條條的「黃土拉鍊」，地貌遭嚴重破壞。（墾管處提供／羅琦文屏東傳真）

國家公園內違規騎沙灘車罰款3000元。（墾管處提供／羅琦文屏東傳真）

違法沙灘車業者不但破壞草原，還騎進樹林內。（墾管處提供／羅琦文屏東傳真）

墾丁國家公園境內3、4年前興起違法沙灘車活動，包括龍磐公園、水蛙窟社區等處草原遭沙灘車騎出一條條的「黃土拉鍊」，4名業者被依違反國家公園法起訴，但法院認為舉證不足判無罪。墾管處今日表示，針對從事沙灘車的遊客每次每人罰款3000元，並強調取締工作不會停止。

墾管處2020年透過空拍及環境紀錄畫面，可看到水蛙崛社區的大片綠草地，出現不少被沙灘車騎出「黃土拉鍊」，地貌遭嚴重破壞，墾管處屢勸不聽，致生特別景觀區地貌嚴重損害。

檢方起訴主張林姓等4人經營沙灘車，在墾丁國家公園特別景觀保護區內龍磐公園、水蛙窟草原經營沙灘車，招攬遊客飆車、夜賞梅花鹿及觀星，次數多達2688次，並涉破壞木柵欄，依違反國家公園法、妨害公務等罪將4名業者起訴，並向法官建議從重量刑。

不過，屏東地院審理認為，4人違反國家公園法第25條後段，及刑法第138條所舉的證據不足，均判無罪，全案可上訴。

墾管處指出，法院仍認定有違國家公園法第13條第7款（將車輛開進規定以外之地區）、第8款（其他經國家公園主管機關禁止之行為），應依同法第26條規定，受行政罰制裁，仍將依墾丁國家公園區內禁止事項「禁止從事沙灘車、滑沙、陸上風帆等遊憩活動」，針對從事沙灘車的遊客每次每人罰款3000元，並與保七總隊第八大隊加強取締工作。

墾管處表示，之前已就違法遊客取締368件，目前墾丁國家公園範圍内已沒有沙灘車營運，也在公路電子看版告知訪客，同時再呼籲遊客不要從事非法沙灘車活動，以免受法及保護自身安全。