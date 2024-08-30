AV女優在日本舉辦各式主題攝影會行之有年，許多台灣粉絲早就躍躍欲試，卻礙於語言隔閡或環境不熟悉，不得其門而入，只能在網路上看別人發表心得文。經過主辦多次大型成人展後，亞洲成人娛樂品牌JKF決定替台灣老司機們圓夢，與TREND GIRLS召集最強女神陣容，在日本舉辦充滿夏日祭典氛圍的攝影會，要帶台灣老司機們親臨日本，感受最道地的日本攝影文化。

攝影會將於9月14、15日在日本埼玉白子鳩水上公園泳池區舉行，由「空靈電眼美少女」涼森玲夢領軍，與「清純鄰家女孩」八掛海、「戀愛系美少女」宮下玲奈、「絕對美少女」七嶋舞，加上「變態姊姊」惠理、姫咲華，以及擁有大批台灣粉絲的七瀨愛麗絲、木下日葵、小倉由菜、桃園怜奈10位女優輪番上陣，還有JKF百大女郎比特、玟妡、潔兒、嵐芯語，女優們除了會穿上清涼的泳裝造型，也會出現在特別舞台，以時裝秀的模式與粉絲們見面，讓老司機們「攝」個夠。

另外，一般民眾除了可以以新台幣3000元參加單場攝影會，也可以用新台幣10000元的價格購買單日共四場的套票。當然身為JKF VIP更好康，單場攝影會優惠價格為新台幣2100元，JKF VIP單日全票則是新台幣7000元，可一口氣在四場攝影會飽覽所有女神。活動現場還有2000日圓（含稅）拍立得合照加購，能與心愛的女優近距離拍照留念。主辦方也掛保證，每位參與的粉絲一定都能拍到人氣女優，工作人員會引導大家前後排交換位置，讓所有人都能捕捉到女優們最迷人的模樣。