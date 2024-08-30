針對京華城案，檢廉偵辦柯文哲台北市長任內的京華城容積率案涉嫌圖利，台北市副市長李四川30日就表示，現在京華城園區重建案仍正在施工中，必須要有相關人士遭認定貪瀆，違法到一定程度，才能停工。（資料照／黃敬文攝)

京華城案持續延燒，檢廉偵辦柯文哲台北市長任內的京華城容積率案涉嫌圖利，今（30）日早兵分多路，前往柯文哲住處、辦公室等地搜索，藍綠議員也紛紛呼籲京華城園區應該停工；台北市副市長李四川表示，若有人涉及貪瀆遭判定違法，才能停工。

李四川表示，工程要辦理停工除了工安事件外，未照圖施工也會要求暫時停工，待修改完後復工，但京華城案目前最多只能判定是否違反《都市計畫法》，若有都委會委員或是任何的首長遭起訴、判刑，才能依法要求停工。

他說，現在是搜索階段，要以無罪推定論，且監察院只說重大違失而非違法，北市府一定會嚴密追蹤後續狀況，證據到哪依法辦到哪。

至於後續是否可能讓京華城以繳納容積代金的方式繼續施工，李四川則說，京華城案的容積率從392％到560％，又加20％的容積獎勵以及30％的容積移轉，若未來法院判定392％到560％是違法，那之後的30％容積移轉的算法又會不一樣。

他強調，目前的爭議點就是20％容積獎勵，不確定最後案子會有如何的判決，要看未來的判決再來做決定。