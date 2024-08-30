以前八個月、占今年全年三分之二月分的表現來看，集中市場股票成交量周轉率最快在9月就會突破100％，另外，今年成交值可望突破百億元以上，日均值也可望寫歷史新高。

證交所統計，到8月30日止，全體上市公司總市值達71.09兆元，周市值增加3,483.44億元，增幅約為0.49％。