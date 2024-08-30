秋高氣爽的季節，正值蟳蟹肥美豐盈之際，也是1年之中品蟹的最佳時節。高雄洲際酒店湛露中餐廳於今年再度推出深受饕客喜愛、好評如潮的秋蟹饗宴！主廚團隊秉持對食材的極致要求，嚴選體型碩大、肉質紮實的沙公以及富含鮮美蟹黃的紅蟳等時令蟳蟹，以精湛手藝烹製多道清甜美味、鮮味滿滿的私房料理，自9月2日起至10月31日止，品賞洲際行家主廚匠心打造的蟳蟹美饌。

「紅蟳蒸土魷肉餅」是由主廚嚴選當季新鮮紅蟳，與經典粵式家常料理「土魷蒸肉餅」創新結合，將兩者一同蒸製使底部蒸肉餅吸附上滿滿鮮味蟹汁，把紅蟳中的蟹肉及蟹黃取出後，品味蟹肉、蟹黃與吸附滿滿紅蟳鮮汁、含有魷魚乾的蒸肉餅一同入口的鮮美滋味，讓味蕾來場豐富的饗宴！

「鮮拆蟹粉, 元貝皇胭脂燉蛋」則是以鮮甜的蝦湯與在地放牧雞蛋一同燉煮出柔軟黃金燉蛋襯底，再將日本進口生食級帶子置於上方，搭佐香氣滿滿的蟹粉及蝦湯熬製的泡沫增添口感，再以分子料理概念製成的巴薩米克醋珠襯托海鮮的清甜，品賞充滿尊榮感的獨家奢華燉蛋。

去年廣受好評的「紅蟳鮮拆蟹粉撈飯」再度回歸，延續去年掀起的熱潮，為饕客帶來味蕾上的極致享受！主廚團隊精心嚴選當季新鮮紅蟳，以手工鮮拆的蟹肉、蟹膏及精華蟹黃，一同煨煮成醇香濃郁的私房蟹粉淋醬。將濃稠的蟹粉醬汁淋在以砂鍋烹煮的鍋巴飯上，隨著蒸騰的熱氣與撲鼻的香氣，將饕客領入秋季限定奢華美饌饗宴。

此外，高雄洲際酒店館內南洋餐廳「HAWKER 好客」馬來西亞籍主廚黃志偉復刻家鄉好滋味，為高雄在地饕客帶來馬來西亞經典街頭料理「瓦煲雞飯」，瓦煲雞飯起源自廣式煲仔飯，由於馬來西亞霹靂州過去曾有許多廣東籍貫的華人，故而將煲仔飯的料理文化帶入到當地、隨後在地化改良成為馬來西亞獨家華人美食。瓦煲雞飯與廣式煲仔飯同樣有雞肉、臘腸及鍋巴等經典元素，兩者的差異便是在瓦煲雞飯多添加了鹹魚，使整體口味更加豐富、獨特。於9月1日起至10月31日止，在HAWKER好客南洋餐廳品賞獨特風味的大馬經典佳餚「瓦煲雞飯」，單份品賞定價 580 ＋ 10％，獨家好滋味每日限量供應，敬請提前預訂。