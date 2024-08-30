臺灣期貨交易所於113年9月2日調高台虹期貨契約（KIF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例之1.5倍，本次調高係台虹（股票代號：8039）經證交所於8月29日公布為處置有價證券，處置期間為8月30日至9月12日。