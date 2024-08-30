期交所依規定調高台虹期貨契約（KIF）所有月份保證金適用比例，自9月2日（證券市場處置生效日次一營業日）一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於113年9月12日該契約一般交易時段結束後恢復為調整前之保證金。

期交所指出，參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

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