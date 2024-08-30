中信兄弟外野手宋晟睿在28日對味全龍之戰首打席開轟，這是他本季首轟、生涯第2發全壘打，也是相隔1060天的全壘打，近3場先發出賽敲出4支安打、包含1轟，表現不俗，他透露，主要是爬出「想太多」的漩渦，也讓自己更清楚知道要怎麼做調整。

生涯首次面對龍隊洋投艾璞樂，宋晟睿在首打席球數2好0壞絕對落後的情況下敲出左外野陽春炮，助隊先馳得點，他坦言，打到的當下並不知道會過牆，一開始也是全力衝刺，直到聽到球迷歡呼聲才知道，「那顆是內角球，把自己揮棒縮短，沒想要打多遠，沒想到會飛出去。」

被問到近況是不是很不錯，宋晟睿謙虛的說還可以，但現在自己比之前更了解遇到狀況時要怎麼做調整，想法也更單純、簡單，清楚知道自己該做些什麼。

宋晟睿坦言，先前因為想要表現，反而忘掉最基本的東西，也常因為表現不好而想太多，「一直想不好的東西，掉進那個漩渦。」在這段時間不管是隊友、學長、教練都有給他建議，「現在已經不會，自己也會從中找出不錯的東西去吸收、調整，今天結束後就把它忘記，去想下一場要如何調整。」

爬出想太多的漩渦後，宋晟睿現在站在球場上更有自信，「不然之前很容易在失誤後就很難過。」不同於有些球員不會去看網路上球迷的留言，宋晟睿選擇正面接受所有的評論，「不管是表現好或壞都會去看，去感受一下球迷對我的想法再去做調整，看完後覺得自己要做得更好，也希望球迷對我有好感。」