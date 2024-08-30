1.盤後時段臺指期094今天18時01分(較開盤參考價) 上漲20.00點，為22,338.00點。

2.盤後時段小臺指期094今天18時02分(較開盤參考價) 上漲17.00點，為22,335.00點。

3.盤後微臺指期094今天18時02分(較開盤參考價) 上漲15.00點，為22,333.00點。

4.盤後時段電子期094今天18時01分(較開盤參考價) 上漲1.45點，為1,193.70點。

5.盤後時段小型電子期094今天18時02分(較開盤參考價) 上漲1.15點，為1,193.40點。

6.盤後時半導體30期貨094今天17時36分(較開盤參考價) 上漲22點，為6,100點。

7.盤後時段元大台灣50ETF期貨094今天17時30分(較開盤參考價) 上漲0.35點，為181.65點。

8.盤後時段小型元大高股息ETF期貨094今天12時12分(較開盤參考價) 上漲0.11點，為39.12點。

9.盤後時段美國道瓊期貨094今天18時00分(較開盤參考價) 上漲72.00，為41,526.00點。

10.盤後時段美國標普500期094今天15時36分(較開盤參考價) 上漲8.75，為5,631.75點。

11.盤後時段美國那斯達克100期貨094今天18時05分(較開盤參考價) 上漲44.00點，為19,533.00點。

12.盤後時段美國費城半導體期貨094今天17時07分(較開盤參考價) 上漲46.50點，為5,120.50點。

13.盤後時段富時100指數期貨094今天16時58分(較開盤參考價) 下跌6.00點，為8,422.00點。

14.盤後時臺幣黃金期貨104今天17時29分(較開盤參考價) 上漲13.5點，為9,765.0點。

15.盤後時布蘭特原油期貨104 結算在2,680.00點，（今日無成交）。

16.盤後時台積電期貨094今天18時05分（較開盤參考價）平盤0點，為948.00點。

資料來源：台灣期貨交易所

期貨最新報價 8／20期交所夜盤行情
期貨最新報價 8／15期交所夜盤行情
期貨最新報價 8／13期交所夜盤行情
#元大台灣50 #元大高股息 #盤後 #開盤 #參考價
樂齡幸福情報站 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷