1.盤後時段臺指期094今天18時01分(較開盤參考價) 上漲20.00點，為22,338.00點。
2.盤後時段小臺指期094今天18時02分(較開盤參考價) 上漲17.00點，為22,335.00點。
3.盤後微臺指期094今天18時02分(較開盤參考價) 上漲15.00點，為22,333.00點。
4.盤後時段電子期094今天18時01分(較開盤參考價) 上漲1.45點，為1,193.70點。
5.盤後時段小型電子期094今天18時02分(較開盤參考價) 上漲1.15點，為1,193.40點。
6.盤後時半導體30期貨094今天17時36分(較開盤參考價) 上漲22點，為6,100點。
7.盤後時段元大台灣50ETF期貨094今天17時30分(較開盤參考價) 上漲0.35點，為181.65點。
8.盤後時段小型元大高股息ETF期貨094今天12時12分(較開盤參考價) 上漲0.11點，為39.12點。
9.盤後時段美國道瓊期貨094今天18時00分(較開盤參考價) 上漲72.00，為41,526.00點。
10.盤後時段美國標普500期094今天15時36分(較開盤參考價) 上漲8.75，為5,631.75點。
11.盤後時段美國那斯達克100期貨094今天18時05分(較開盤參考價) 上漲44.00點，為19,533.00點。
12.盤後時段美國費城半導體期貨094今天17時07分(較開盤參考價) 上漲46.50點，為5,120.50點。
13.盤後時段富時100指數期貨094今天16時58分(較開盤參考價) 下跌6.00點，為8,422.00點。
14.盤後時臺幣黃金期貨104今天17時29分(較開盤參考價) 上漲13.5點，為9,765.0點。
15.盤後時布蘭特原油期貨104 結算在2,680.00點，（今日無成交）。
16.盤後時台積電期貨094今天18時05分（較開盤參考價）平盤0點，為948.00點。
資料來源：台灣期貨交易所
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