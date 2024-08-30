根據台灣衛生福利部資料，110年度癌症新發生人數達到121,762人。隨著癌症患者數量的增加，臨床對於如何給予癌友精準且有效治療的需求也在不斷上升。

亞太雅得方斯基因表示，雙方在首年度的合作中，預計蒐集數百例的病人檢體，並由基龍米克斯次世代基因定序（NGS）專業實驗室，進行GALEAS Tumor檢測，將幫助醫師做出更精確的臨床決策，提升患者的治療效果和生活品質。

GALEAS Tumor能夠檢測出多種與癌症相關的基因變異，涵蓋519個癌症相關的關鍵基因，為臨床醫師提供可靠的決策依據。檢測也涵蓋免疫檢查點相關藥物的檢測，幫助醫師決定適合病患的標靶治療，推動癌症精準治療的進步。

精拓生技的體外藥物檢測是透過替身醫療技術來提供癌症病友服務。替身醫療技術是通過在體外培養患者癌細胞並測試藥物反應，能有效減少無效投藥，並協助醫師找到最佳治療策略。