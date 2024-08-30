金門縣議會副議長歐陽儀雄、金門縣政府教育處長孫麗琪特別到場與「2024台港澳學生金門體驗營」學員交流。（陸委會提供）

由陸委會及台港經濟文化合作策進會共同舉辦的「台港澳學生金門體驗營」，自2015年迄今已辦理第10屆，疫情期間也沒有停止。陸委會港澳蒙藏處長兼策進會祕書長盧長水表示，在金門舉辦青年交流活動，可以讓學員感受兩岸由戰轉和、化劍為犁的過程，具有特殊重要的意義。

據陸委會網站消息，「2024台港澳學生金門體驗營」30日舉辦成果分享與交流座談，由盧長水主持，金門縣議會副議長歐陽儀雄、金門縣政府教育處長孫麗琪亦到場與學員交流。

盧長水表示，選擇到金門舉辦體驗營活動，除了金門具有獨特的離島文化、地理特色與歷史背景，更因為金門在兩岸之間扮演關鍵而重要的角色。上周賴清德總統特別向823砲戰為國捐軀的國軍官兵與先烈致奠，因為他們的犧牲奉獻，保衛台澎金馬及捍衛中華民國，才能有今日民主自由的台灣。

盧長水進一步說明，過去金門曾經有10萬駐軍，現在則大不相同，過往的許多軍事設施，已經成為觀光勝地，而823砲戰中落在金門的砲彈，也被做成了鋒利的菜刀，成了兩岸「化劍為犁」、「以交流取代對抗」的最佳詮釋。

學員表示，此行參加營隊活動，有許多深刻的體會，特別是在坑道、戰壕、特約茶室等進行沈浸式的體驗，讓人了解到戰爭的殘酷，以及戰時的艱苦與困難，並認為對於歷史的保存與尊重，才能讓人民對於台灣與金門的發展有正確的理解。

座談中有來自香港學員關心台港關係及來台就學與就業的問題。盧長水表示，勞動部等相關部會8月起修法取消每年評點制配額人數上限，並鬆綁評點制項目點數，提高港澳生留台工作意願；8月28日起開放旅宿業可聘僱副學士以上僑外生及港澳生。今年亦將研議修法建立個人工作許可制，擴大留用僑外生及港澳生補實各行業勞動力。

盧長水鼓勵學員返回港澳後，把在金門的所見所聞與好朋友們分享，讓台灣與港澳之間有更深入的互動與理解；盧長水也宣傳策進會正在進行的「港覺濠台」IG圖文競賽，歡迎港澳學員參賽，只要上網分享金門影驗營的照片及心得，就有機會爭取榮耀及獎金。