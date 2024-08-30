法鬥「麵麵」左眼眼白與角膜邊緣長出毛髮，經確診為罕見的角膜皮樣瘤。（新北市動保處提供）

新北市動保處中和動物之家收容走失法國鬥牛犬「麵麵」，日前左眼球上竟長出毛髮，經獸醫師檢查後，確診為罕見的眼科疾病角膜皮樣瘤，會在動物的角膜或結膜上形成一層含有皮膚和毛髮的組織，經眼科手術，「麵麵」恢復漂亮的眼睛，也順利找到認養家庭。

「麵麵」左眼眼角角膜已完整癒合，後續持續給予眼藥水緩解角膜瘢疤程度。（新北市動保處提供）

獸醫師黃繼霆表示，日前發現「麵麵」左眼眼白與角膜邊緣長出毛髮，經檢查確診為罕見的角膜皮樣瘤。在執業眼科獸醫師張佑安的協助下，「麵麵」進行了角膜皮樣瘤切除手術。由於角膜皮樣瘤會侵及角膜實質淺層，切除過程中勢必會傷到角膜，因此隨後進行第三眼瞼瓣手術，提供血流供應以促進角膜癒合。術後2周拆除第三眼瞼瓣，左眼角膜已完整癒合，後續持續給予眼藥水緩解角膜瘢疤程度。

黃繼霆說，角膜皮樣瘤是種罕見的先天性眼科疾病，具體成因尚不明確，可能與胚胎發育過程中的異常有關。這種良性腫瘤，屬於異位性組織病變，也就是本不應該出現在眼角膜上的組織卻出現在這裡，通常包含皮膚、毛髮、皮脂腺等成分。這些異常組織可能會引起眼睛的刺激、流淚、異物感等不適，如果腫塊位於視軸上，可能會影響視力。手術切除是主要的治療方法。

動保處表示，各動物之家獸醫師致力為傷病動物提供細心治療和照顧，使許多生病、受傷的犬貓們都能獲得完善的醫療照顧和最佳的動物福利。每隻毛寶貝都期望等待有緣人帶牠回到溫暖的家庭。動保處也呼籲大家支持認養不棄養，愛牠就要養牠一輩子，使街頭不再有流浪動物，希望所有毛寶貝們都能找到幸福的歸宿。