紙風車文教基金會前任董事長小野升任文化部長後，30日由創辦人攜手新任董事長陳進財，宣告紙風車創立32年來首次出現企業界董事長。

陳進財是會計系畢業也曾通過國考完成公務員訓練，卻放棄鐵飯碗成為安侯建業第一代查帳員，後做到南僑集團總裁，又接下岌岌可危的穩懋、廣稼、宣德三間電子公司。李永豐形容他已「拯救」3家企業，如今帶領紙風車，以其會計師出身的背景，尤其在財務上一定會小心謹慎、清楚完整。

陳進財表示幫助社會企業不是靠一套方法打天下，在財務上務求謹慎完整，而任何可能對紙風車有幫助的對象都會去接觸。與紙風車李永豐的初識時「覺得這人真粗魯，但做的事還真有意義」，他認為為偏鄉子弟演出，讓孩子們在歡樂中習得反毒，用戲劇形式潛移默化是「世世代代都要接著做下去的事」。

身為科技業老闆，在AI時代遇上「現代手工業」的紙風車，陳進財認為AI對文化工作絕對有用，AI成為生活必須工具時，在創作或運用上都可以帶來幫助」至於是否有興趣站上舞台演繹角色，他也說：「有角色讓我碰一下的話也會很高興」。