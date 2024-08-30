男團選秀《SCOOL》將在9月開播，30日舉辦記者會，身為導師的羅志祥（小豬）、婁峻碩到場站台，並宣布韓國導師由Super Junior銀赫、GFRIEND出身的Yuju擔任，「FTIsland」主唱李洪基是歌唱指導、崔容俊則是舞蹈指導，更邀來Super Junior利特變身總教官擔任MC（主持人），節目星光熠熠，全體導師盼從40位潛力新人中選拔出最優秀人才。

小豬、婁峻碩近來忙錄製該節目，頻繁往返台、韓兩地，皆自認是很嚴厲的導師，對於每一位選手都要付出很大的責任，小豬嚴肅說：「我們不是在開玩笑，如果有人表現不好，乾脆不要拍，可以替節目省點錢，不要讓學員認為只要參加就一定會出道。」並透露很關心每位學員，日前錄製時，甚至把一位學員鼓勵到哭了出來，婁峻碩則重視選手音樂饒舌的表現，「有很多練習生想當饒舌擔當，這方面的能力，我有嚴厲標準。」

羅志祥（右）、婁峻碩30日出席男團選秀《SCOOL》記者會。（羅永銘攝）

2人目前跟韓國導師們仍在培養默契中，羅志祥會用日文跟銀赫、李洪基溝通互動，婁峻碩卻自虧：「我的韓文是有聽沒有懂，有時候會一起用簡單中文聊天。」

小豬去年見證好友蕭敬騰向經紀人女友Summer浪漫求婚，蕭敬騰將在10月舉辦婚禮，小豬昨透露剛返台，目前還沒收到喜帖，剛好10月在韓國錄影，恐怕無法到場，會包紅包？他語帶保留說：「我現在看選秀，選秀目前還沒讓我放心，還沒有想到（紅包），獻上滿滿祝福比較重要，數字多少倒還好。」

「Energy」重返歌壇後掀起回憶殺，羅志祥曾組團「四大天王」、「羅密歐」有望再合體？他笑說，四大天王的其他3位都不在線上，大家可能對他們記憶模糊，更幽默喊，他2011年高雄巨蛋邀來四大天王合體，當時幾乎沒有引起太多迴響，隨後也認為他跟歐漢聲（歐弟）組成「羅密歐」是較有合體機會，但2人現在是沒有聯絡，他樂觀：「〈貓叫春〉還滿紅，有機會合體當然ok。」